Тарифы на отопление и другие услуги ЖКХ будут рассчитываться с учетом условий работы рынков газа и электроэнергии.

Такое решение принято 10 июня на заседании Кабинета министров.Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, в условиях рынка стоимость газа для предприятий теплоэнерго меняется ежемесячно.Это создает сложности для планирования затрат на энергоносители, на которые приходится 80-85% себестоимости отопления. Поэтому любое изменение приводит к несоответствию фактических расходов запланированным.Теперь предприятия теплоэнергетики смогут при расчете тарифов использовать среднюю цену газа за предыдущий отопительный сезон. В текущем году она составила 4048 грн/1000 м3.По расчетам Кабмина, новый подход не приведет к повышению тарифов, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий теплоэнерго учтена цена газа 6235 грн/1000 м3.Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем отопительном сезоне коммунальные платежи могут уменьшиться из-за снижения цены на газ.