Сотрудница полиции помогла правонарушителям получить доступ к закрытой информации, которая хранится в электронном виде, и изменить ее. Ей уже сообщено о подозрении.

Старший инспектор отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управления информационно-аналитической поддержки ГУ НП в Харьковской области, используя личный пароль и логин входа в программный комплекс, безосновательно и неправомерно разблокировала доступ пяти пользователям к подсистеме «Админпрактика», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенко, установлено, что в результате действий сотрудницы полиции были внесены изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Таким образом, старший инспектор содействовала уходу от ответственности водителю, который совершил административное правонарушение.Продолжается сбор доказательств для сообщения о подозрении другим соучастникам преступления.Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается. За подобные преступления закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.