Министерство охраны здоровья смягчило противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.В прежних правилах были прописаны: необходимость термоскрининга для посетителей; расстояние между продавцами не менее трех метров; рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами. В новых правилах эти условия отсутствуют. Теперь список правил таков:
– допуск работников на рынок после термоскрининга;
– при входе должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
– один посетитель на десять квадратных метров площади рынка;
– допуск на рынок только в защитной маске;
– проведение дезинфекции поверхностей;
– информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.