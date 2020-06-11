Министерство охраны здоровья смягчило противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В прежних правилах были прописаны: необходимость термоскрининга для посетителей; расстояние между продавцами не менее трех метров; рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами. В новых правилах эти условия отсутствуют. Теперь список правил таков:

– допуск работников на рынок после термоскрининга;

 – при входе должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

– один посетитель на десять квадратных метров площади рынка;

– допуск на рынок только в защитной маске;

– проведение дезинфекции поверхностей;

– информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.

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