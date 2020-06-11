Министерство охраны здоровья смягчило противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В прежних правилах были прописаны: необходимость термоскрининга для посетителей; расстояние между продавцами не менее трех метров; рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами. В новых правилах эти условия отсутствуют. Теперь список правил таков:– допуск работников на рынок после термоскрининга;– при входе должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;– один посетитель на десять квадратных метров площади рынка;– допуск на рынок только в защитной маске;– проведение дезинфекции поверхностей;– информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.