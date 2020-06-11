Экспертный совет единогласно утвердил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова».

Как сообщил на заседании экспертного совета первый заместитель городского головы Игорь Терехов, в Харькове много достойных кандидатов для присуждения почетного звания, однако в этом году утверждены всего трое.– Это председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, кандидатуру которого мы давно рассматривали в качестве почетного гражданина города; бизнесмен Александр Ярославский, который многое сделал для нашего города; известная спортсменка, первая ракетка Украины, член сборной страны по теннису Элина Свитолина, которая также прославляет Харьков, – перечислил Игорь Терехов.Окончательное решение относительно утвержденных кандидатур будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета.Напомним, звание «Почетный гражданин города Харькова» было введено городской думой Харькова в 1887 году. На протяжении 27 лет это звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы), Леонард Гиршман (известный офтальмолог, замечательный ученый и педагог). Начиная с 1914 года звание не присваивалось, однако с 1999 года традицию восстановили. На сегодняшний день почетными гражданами Харькова являются 120 харьковчан.