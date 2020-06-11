На Московском проспекте пиротехники достали из мусорного контейнера мину времен Второй мировой войны. Во время операции никто не пострадал.

В Службу спасения по номеру 101 поступило сообщение, что в тридцати метрах от девятиэтажного дома на пр. Московском, 264 в мусорном контейнере обнаружен подозрительный снаряд. Как позже выяснилось, это была минометная мина калибра 81 мм времен Второй мировой войны.Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, группой пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения боеприпас был изъят, а позже обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке. Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов. Ничего подозрительного спасатели не обнаружили. До и в ходе операции некто не пострадал.– Уважаемые граждане! – призывают спасатели. – Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сразу звоните в Службу спасения по телефону 101.