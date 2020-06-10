В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по статье за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов.

Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн.

Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.