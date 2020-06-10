Народный депутат Украины продолжает поддерживать медиков Харьковской области

Во время своего рабочего визита в Харьковскую область, народный депутат Украины Юлия Светличная передала медикам оборудование для дезинфекции эндоскопов и жизненно необходимые средства индивидуальной защиты для сотрудников.Всего, с момента начала карантина, народный депутат передала специализированные средства защиты больницам в Лозовой, Краснокурске, Зачепиловке и Краснограде, а специальная аппаратура для дезинфекции медицинского оборудования поступила медикам Лозовой и Краснограда.Так же все больницы округа получили от Светличной одноразовые маски, перчатки и комбинезоны.