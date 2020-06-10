В следствие столкновения с автомобилем Mazda погибла 62-летняя велосипедистка.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла 10 июня около 3:45 на перекрестке улиц Шевченко и Ломоносова в городе Богодухове.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.