11 июня на НСК «Олимпийский» состоится конференция Профессиональной футбольной лиги Украины. Именно там профессиональные футбольные клубы должны принять окончательное решение по формату завершения текущего сезона в Первой лиге. Накануне конференции корреспондент газеты «Гол!» побеседовал с председателем наблюдательного совета ФК «Металлист 1925» Сергеем Стороженко, который выступает за доигрывание сезона.

– По поручению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко все профессиональные футбольные клубы собираются на конференцию. Созывается она таким образом, чтобы присутствовали все клубы Первой и Второй лиг. Это главное отличие – здесь обязаны быть представлены все клубы.Должна быть решен вопрос, будем ли мы все заниматься своей уставной деятельностью, то есть футболом. Именно тем, ради чего мы создавали клубы, лиги, Украинскую ассоциацию футбола. Будем ли мы жить еще несколько месяцев без футбола? А последний раз мы играли в ноябре прошлого года, то есть уже почти десять месяцев сидим без футбола.Все верно говорят люди: сегодня происходит запрет на профессию тренера, футболиста, медицинских работников, всех, кто работает в клубе. Также правы те, кто говорит, что все это проявление закулисных игр, в которых участвует, к моему большому сожалению, кто-то из руководства Украинской ассоциации футбола.Зачем? Похоже, затем, чтобы, не завершая соревнования в Первой лиге, вывести в Премьер-лигу три клуба, которые в настоящее время занимают 1–3-е места в турнирной таблице. Это еще не окончательная таблица и не окончательное распределение призовых мест. Но вот таким образом – без матчей, на бумаге – кто-то хочет решить судьбу путевок в Премьер-лигу.Если Премьер-лига Украины хочет такого пополнения, «Рух» или «Минай», да еще и таким способом, то мы спокойно и молча наблюдать за этим не можем. Потому что это нарушение всех принципов существования спорта в целом и футбола как спорта номер один в мире.– Мне как оптимисту очень хочется, чтобы так было. Но если там задействованы первые лица из руководства Украинской ассоциации футбола, то это будет злоупотребление властью. Некоторые клубы могут откликнуться на такой сигнал с самой верхушки украинского футбола. Тогда это очень опасный прецедент, который станет основанием для отмены результатов и причиной беспорядка, разрухи в украинском футболе. Страшный прецедент, когда людям, которым государство и общество делегировали право управлять футболом, не применяют все инструменты и свою власть в интересах спорта номер один.– Мы с учредителями клуба обсуждаем все возможные сценарии развития событий – анализируем ситуацию и рассматриваем наши действия исключительно в правовом поле. Я категорический противник всяких пикетов, демонстраций, других акций неповиновения.У нас есть устав УАФ, у нас есть устав ПФЛ, у нас есть устав нашего футбольного клуба. Мы будем действовать исключительно в пределах уставных документов и полномочий. А как мы будем действовать я, извините, сейчас не скажу. Не хочу раскрывать все инструменты, имеющиеся у нас в арсенале. Но можете поверить – эти инструменты у нас есть.– Все это уничтожает украинский футбол и его репутацию не только в Украине, но и за ее пределами, в частности, в Европе. Я бы хотел обратиться к инициаторам закулисных, кабинетных игрищ – прекратите уничтожать украинский футбол!Клубы имеют мотивацию! К сожалению, у руководства нет понимания одного – клубы созданы для того, чтобы играть в футбол, посредством игры повышать свое мастерство и демонстрировать высокие результаты.Кто-то говорит: «Мы не можем играть, потому что существует запрет на присутствие зрителей на стадионе». Посмотрели статистику и оказалось, что у них собиралось не более 300 человек на матчи. Не поиграем еще пару месяцев – и будет не 300 зрителей, а 30.Мы же видим, что у зрителя снижается интерес к походу на стадион. Есть YouTube, телевидение и т.д. То есть мы должны сделать все, чтобы вернуть зрителя на футбольные арены. Вот сейчас запреты отменят, пустят зрителей на стадион, а футбола все равно не будет, так получается?!Другие говорят, что нет денег на проведение медицинских тестов. При этом если ранее эти тесты стоили три-четыре тысячи гривен, а сейчас можно сделать за 500 гривен. Собственник «Ингула» господин Поворознюк уже дал им ответ – сказал, что готов оплатить тесты для всех, кто не имеет возможности их приобрести.Я знаю клубы в городе, где есть две инфекционные больницы, и никто ни в одну не обратился. Как можно после этого говорить, что все дорого? Мы обратились, сообщили, что мы футбольный клуб и нам в рамках поддержки спорта сделали тесты бесплатно.Нельзя сидеть, сложа руки и ждать, что кто-то за вас все сделает... Хотите убить футбол? Как я могу противодействовать тому, кто делает все, что ему скажет какой-то дядя, стоящий за шторой и уговаривающий, словно детей, президентов, владельцев клубов не играть в футбол. Это за пределами здравого смысла. Здоровый ум не может принять тот факт, что футбольный клуб голосует за то, чтобы не играть в футбол. Это же главная функция клуба – играть в футбол.Я еще раз подчеркиваю. На наши матчи в среднем приходили по пять тысяч зрителей. Если посмотреть, какие они в среднем покупали места, то выходит, что за место болельщик платил 30–40 гривен. Простая арифметика показывает, что это более 200 тысяч за матч, более 400 тысяч гривен в месяц, три миллиона 200 тысяч гривен за сезон. Это наши средние показатели только по продаже билетов. А у нас некоторые клубы показывают годовой бюджет в 4,5 миллиона – обманывают всех.Однако молчать никто не будет. Времена, когда люди молчали и боялись, уже не повторятся. В стране этого уже не будет никогда. После двух революций это уже не возможно. Наши болельщики, которые побывали на фронте и вернулись, спрашивают: «Что происходит в государстве? Коррупция, несправедливость на каждом шагу». И я вам скажу: если кто-то из руководства хочет поставить свой авторитет на эти закулисные игры, то он проиграет.– Как только начался карантин и стало понятно, что чемпионат будет приостановлен, мы написали письмо, в котором настаивали на возобновлении чемпионата согласно регламенту, потому что регламент – основной закон соревновательной деятельности.Если по каким-то причинам – но настоящим, а не выдуманным – кто-то не может играть, то предлагали играть с теми, кто есть. Как трактовать пункты регламента по неявке на матч, кто вылетает, кто остается, кто призер – все это могут решить ПФЛ и УАФ. Но главное – решение играть в футбол.Если невозможно вообще провести классический турнир, то предлагался европейский подход для решения сложной ситуации. То есть разыграть так называемую «пульку» шести команд. Такая практика применяется УЕФА, применяется теми странами, где хотят сократить течение чемпионат из-за пандемии.Если и это невозможно, тогда надо откровенно сказать, почему невозможно. Мы предлагали в этом случае признать текущий чемпионат не состоявшимся – то есть никто никуда не вылетает и никто не поднимается в Премьер-лигу – и начать в июле новый чемпионат.Вот три варианта. И ни один почему-то не проходит. Так что же вы хотите? Не играть, а просто стать чемпионом? Не выйдет! Наши ультрас говорят, что честь не купишь ни за какие деньги, не выпросишь ни в каких кабинетах. Поэтому в очередной раз категогически подчеркиваю: нам нужно сделать все возможное, чтобы играть в футбол!