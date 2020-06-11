Полиция инициировала расследование гибели мужчины.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, сообщение о происшествии в поселке Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.
На место происшествия выезжали руководители Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб.
По данным правоохранителей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире полицейские обнаружили четыре магазина к автомату Калашникова, две светло-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5. Боеприпас обезвредили взрывотехники.
Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас устанавливают следователи.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.