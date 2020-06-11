В этом году на все программы жилищного кредитования в бюджете города Харькова предусмотрено 100 млн грн.

Об этом 10 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского горсовета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.По его словам, на данный момент договоры на выделение кредитов оформили 18 молодых семей, 13 семей участников АТО, четыре семьи переселенцев, четыре работника бюджетных организаций и т.д.- В этом году на молодежное кредитование было предусмотрено 20 млн грн. Это больше, чем обычно, и связано это с тем, что членам многих семей, которые стоят несколько лет в очереди, в этом году исполняется 36 лет. В таком случае семья теряет право на участие в программе. Но специальным постановлением Кабмина было предусмотрено, что такие семьи имеют право на льготу и смогут воспользоваться кредитной программой, поэтому мы выделили больше средств, - отметил Михаил Фатеев.Он также сообщил, что в этом году начала работать новая программа ипотечного кредитования по удешевлению кредитов. Она позволяет взять в коммерческом банке кредит на пять лет со ставкой на уровне 8%. Для участия в программе нужно соответствовать всего двум критериям: нуждаться в улучшении жилищных условий (стоять на квартирном учете) и быть платежеспособным (в соответствии с условиями банка).- Например, «Укргазбанк» готов давать кредит под 8,8% на квартиру в строящемся доме. С учетом нашей программы, этот кредит обойдется человеку в 0,8% годовых, то есть практически беспроцентно. Надеемся, что эта программа перетянет на себя людей из других кредитных программ, и очередь по ним существенно продвинется вперед, - подчеркнул вице-мэр.