Честность, прозрачность и законность – о проведении местных выборов в Украине в соответствии с европейским законодательством народный депутат Украины Юлия Светличная будет информировать Конгресс местных и региональных властей Совета Европы.

Народный депутат Украины, вице-президент Палаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная продолжает отстаивать интересы Украины и Харьковщины на международной арене. В очередной раз она приняла участие в заседании руководства и лидеров политических групп конгресса, которое в связи с карантином прошло в режиме онлайн.– В заседании приняли участие 17 стран. Интересы Украины отстаиваем из Харькова – работаем онлайн, – поделилась Юлия Светличная.В частности, в ходе заседания рассматривался вопрос проведения местных выборов. В этом году они состоятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Армении, Австрии, Италии и Украине. Юлия Светличная заверила, что будет информировать конгресс о прохождении избирательного процесса в Украине, в частности о его прозрачности и соответствии закону.– Для того чтобы провести демократичные, честные и законные выборы, чтобы все соответствовало европейскому законодательству, будем общаться – в том числе и по украинскому вопросу, – сообщила народный депутат.Юлия Светличная имеет серьезный опыт сотрудничества со странами ЕС на самом высоком уровне. Напомним, в октябре 2016 года она была избрана вице-президентом Палаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, а через два года, 6 ноября 2018 года, ее переизбрали на эту должность. Также Юлия Светличная вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет. Бюро отвечает за организацию пленарных сессий и координацию работы палат и комитетов конгресса, а также за организацию мониторинговых миссий по наблюдению за выборами, бюджетом и прочими вопросами. В Верховной Раде Юлия Светличная продолжает работать с международными партнерами – она вошла в рабочие группы межпарламентских связей с Соединенными Штатами Америки и Республикой Польша.