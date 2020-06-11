В КП "Харьковводоканал" отключение объясняют ремонтными работами.

Как сообщили на предприятии, в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов. Вода будет отсутствовать с 11 июня 08:00 до 12 июня 12:00 по адресам:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев;
  • ул. Метростроителе;
  • Окружная дорога;
  • ул. Светлая;
  • ул. Валентиновская;
  • ул. Владислава Зубенко;
  •  Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
  • пр. Тракторостроителей;
  • ул. Краснодарская;
  • ул. Солнечная;
  • пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова);
  • Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.

С подробным списком адресов можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.

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