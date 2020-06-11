В КП "Харьковводоканал" отключение объясняют ремонтными работами.Как сообщили на предприятии, в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов. Вода будет отсутствовать с 11 июня 08:00 до 12 июня 12:00 по адресам:
- ул. Гвардейцев Широнинцев;
- ул. Метростроителе;
- Окружная дорога;
- ул. Светлая;
- ул. Валентиновская;
- ул. Владислава Зубенко;
- Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
- пр. Тракторостроителей;
- ул. Краснодарская;
- ул. Солнечная;
- пос. Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. Седьмой Гвардейской Армии, ул. Прилесной, ул. Амосова);
- Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.
С подробным списком адресов можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.