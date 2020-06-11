Новое исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, подробно рассмотрело преимущества волонтерства для здоровья и благополучия добровольцев.

Ученым удалось подтвердить результаты предыдущих исследований, указывающих на пользу для делающего добро человека.В частности, было установлено, что взрослые старше 50 лет, которые занимаются волонтерством не менее 100 часов в год (около двух часов в неделю), имеют значительно меньший риск смертности и развития физических ограничений, более высоких уровней последующей физической активности и улучшения самочувствия в дальнейшем, по сравнению с лицами, которые не являются волонтерами.- Люди по своей природе – социальные существа. Возможно, именно поэтому наши мозг и тело вознаграждают нас за добро для других. Наши результаты показывают, что волонтерство среди пожилых людей не только укрепляет сообщества, но и обогащает их собственную жизнь, укрепляя связи с другими, помогая ощутить свою значимость и улучшить благополучие, - рассказывает глава исследования доктор Эрик С. Ким с кафедры социальных и поведенческих наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения.