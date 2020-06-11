По состоянию на 11 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 855 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 251 подозрение на COVID-19, из которых 1 374 случая подтверждено. Под подозрением остаются 215 человек, из них 183 - жители Харькова. Также за это время 657 пациентов выздоровели, 55 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 пациент выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 новых случаев.