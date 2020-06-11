Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине.

Проект формата будущих районов – их количество и состав по каждой области – министерство направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации, органы местного самоуправления, сообщается на официальном сайте "Децентрализация".Согласно проекту в Харьковской области планируется семь районов – Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Люботинский, Харьковский, Чугуевский. В министерстве отмечают, что в проект после обсуждения могут могут быть внесены изменения.