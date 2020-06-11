5 июня Сергей Магдысюк подал заявление с просьбой уволить его "по согласию сторон".

Согласно распоряжению , опубликованному на сайте Харьковской областной государственной администрации, должность главы Департамента ЖКХ покинул Сергей Магдысюк, который 5 июня подал соответствующее заявление об увольнении "по согласию сторон".Лишь за последнюю неделю из облгосадминистрации уволилось уже трое чиновников. Так, 4 июня свою должность покинул вице-губернатора Михаил Черняк, а на следующий день заявление на увольнение написала директор департамента массовых коммуникаций Виктория Аннопольская.Ранее из ХОГА уволился первый заместитель Кучера Виталий Погосян, который продержался в администрации три месяца. А до этого, спустя 11 дней работы, от Алексея Кучера ушла его личный пресс-секретарь Екатерина Лазоренко. Также 18 мая из Харьковской областной администрации уволился Леонид Шпынев, который занимал должность руководителя аппарата.