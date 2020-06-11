Две освежающие рамки установили в саду им. Т. Шевченко возле Аллеи звезд.

Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков, по опыту прошлого года такие рамки пользуются большой популярностью среди харьковчан и гостей города, особенно в такую жаркую погоду.По его словам, рамки представляют собой металлическую конструкцию, на которой сверху установлены форсунки.- Они распыляют туманом воду на проходящего через рамку человека, - объяснил Степан Алещенков.Он отметил, что такие освежающие рамки также планируется установить в Молодежном парке, сквере «Стрелка» и других скверах и парках города.