Конструктивное взаимодействие областной власти с общественными организациями, совместное решение серьезных вопросов, налаженное Юлией Светличной в период ее губернаторства, сегодня рухнуло. Нынешней власти стоит развернуться лицом к людям и начать решать вопросы с учетом интересов жителей региона. Такое мнение высказал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» глава Харьковской областной организации ветеранов, член коллегии ХОГА Анатолий Хиневич.

Согласие ХОГА на повышение тарифов стало сюрпризом

Власть не хочет слушать ветеранов

Область не может поставить на место зарвавшихся перевозчиков

Во главе должен стоять человек

– Работа нашей ветеранской организации прежде всего направлена на конструктивный диалог со всеми ветвями власти по защите ветеранов всех категорий, пенсионеров. Второе – воспитание молодого поколения в лучших традициях Слобожанской земли. Третье – консолидация гражданского общества для обеспечения стабильности в регионе.Электричка является самым популярным способом передвижения людей по области по разным вопросам – и медицинским, и по личным делам, на работу и так далее. Этот вопрос очень важный. Безусловно, повышение тарифов – инициатива «Укрзалізниці», но в то же время, как мы считаем, и вопрос взаимодействия железной дороги с властью на местах. Наличие такого взаимодействия, понимания данного вопроса как раз и является ответом на ваш вопрос: почему раньше тарифы не поднимались? Да потому что по инициативе руководства области находили резервы. Например, мы проанализировали, что за счет грузовых перевозок погашалась негативная синусоида перевозок населения.Не знаю, как так произошло, что нынешняя облгосадминистрация согласовала повышение тарифов без обсуждения с общественностью. Раньше ветеранская организации принимала участие в решении такого рода вопросов. К слову сказать, впервые за 30 лет после распада СССР Юлия Светличная смогла объединить деятельность четырех организаций – нашей ветеранской организации, афганцев, чернобыльцев и участников АТО/ООС. Выслушав наши пожелания с точки зрения социальной защиты, ею были приняты очень серьезные меры. В частности, в Киеве Юлии Александровне удалось решить вопрос по усовершенствованию госпиталя для чернобыльцев и для участников войны. Был сделан огромный сдвиг с точки зрения объединения ветеранских организаций – нас приглашали на встречи, к нам прислушивались, с нами советовались, как правильно действовать, без радикализма.Да, повышение проезда в электричках, нас вроде бы и не касается – для пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов и участников войны сохранен бесплатный проезд. Однако власти не учли тот факт, что любое повышение цен для остальных пассажиров вызывает агрессию с их стороны в сторону льготников. Вот например, ехал я в 588-й маршрутке и вынужден был чуть ли не на ходу выпрыгивать, потому что водитель хамил, грубил, кричал на весь автобус: «Если хочешь ехать – заплати!». Это просто возмутительно! Аналогичная ситуация произошла недавно в трамвае 12-го маршрута. В ветеранах и других льготниках водители не видят людей – их интересует только количество гривен, которые пассажир должен заплатить на входе.А ведь согласно украинским традициям у нашего народа всегда воспитывалось уважение к старшему поколению. Я своих родителей называл только на «вы», к более старшему человеку обращаюсь исключительно на «вы», к незнакомому тоже. «Вы» – всегда означало уважение к человеку. Сегодня же в адрес пожилого человека тот же водитель маршрутки может запросто сказать «ты» да еще со всевозможными ругательными добавками… Вот почему ветеранов тоже касается повышение тарифов – потому что оно обостряет ситуацию, создает напряженность в обществе.– Я единственный в коллегии представляю интересы ветеранского движения в области. После того как Юлия Светличная ушла с поста главы области, я вообще не помню, когда эта коллегия собиралась. Заблаговременно должны прийти документы, над которыми нужно поработать, подготовить предложения. Это нормальный подход для решения вопросов регионального развития. На сегодняшний день я в неведении, когда было заседание коллегии и когда будет.Естественно, что при таком подходе вопрос повышения тарифов на проезд в электричках прошел мимо нас. Если бы он рассматривался на коллегии, мы предложили бы свой механизм. А раз такая ситуация складывается, то мы, конечно, будем обращаться к главе ХОГА, чтобы навести какой-то порядок в этом плане.Я всегда говорил: власть должна разговаривать с людьми – это будет на пользу всем.– Вопрос недоучтен с точки зрения проведения тестирования населения. Элементарный пример: по решению лечащего врача мне нужно госпитализировать близкого человека в институт неотложной хирургии для проведения ургентной операции. Для этого необходимо сделать тест на коронавирус. Как его сделать? Дают адрес – Лесопарковая, 2 и два номера телефона. Звоню туда – говорят, ничего не знаем. В итоге оказалось, что нужно было решать вопрос с терапевтом, с поликлиникой по месту прописки. А человек все это время в ургентном состоянии ждет срочной операции – у него начинается гангрена. Двое суток я сражался – решил вопрос с тестом, но не с помощью налаженной системы, а с помощью друзей. Потом сутки добивался, чтобы получить результаты теста, и только после этого человека приняли на операцию. Прошла почти неделя. В результате ситуация со здоровьем сильно ухудшилась, и уже встал вопрос о радикальной операции. Речь идет о пожилом человеке, который находится в критическом состоянии.Почему бы не сделать отдельное окно для ветеранов, которым необходимо сделать тест. А для тех, кому это нужно для проведения операции, проводить его вне очереди. Вместо этого нас постоянно пытаются отправить по другому пути – коммерческому, где американский тест стоит четыре тысячи гривен, другой какой-то – две тысячи. То есть ветеран, инвалид I группы, получающий пенсию 2325 гривен, должен заплатить как минимум две тысячи гривен, чтобы лечь в больницу. Я считаю, что это ненормально.Областная власть это не учла. Мы готовы предложить механизм для решения данного вопроса, но нас никто не хочет слушать.– Около 10–15% пенсионеров Харьковской области получают пенсию от 1600 до 1800 гривен, около 35% – от 2300 до 2800 гривен. Достаточно приличной считается пенсия 4000–5000 гривен, которую получают примерно 20–30% пенсионеров. Добавки к пенсии в размере 100–200 гривен в связи с индексацией, понятное дело, проблемы не решают. Взять хотя бы тарифы – они выросли в два с половиной раза, то есть на 250%, а пенсия – в среднем на 11%. Благосостояние пенсионеров резко падает. Вроде бы и законов достаточно, которые предоставляют различные льготы. Но нет ни одного закона, который бы реально создал для пенсионера, ветерана условия для нормальной жизни.Ко мне обращается очень много ветеранов, пенсионеров с жалобой на то, что их просто отказываются возить в общественном транспорте, унижают, обижают, настраивают против них пассажиров. Пассажиры нервничают – ведь все спешат – и, как ни странно, выплескивают свой негатив не на водителя-хама, а на льготника. Чтобы не допускать таких ситуаций, власть должна системно работать с перевозчиками.– При Юли Светличной данный вопрос поднимался на коллегии и принимались серьезные решения. А сейчас вопрос по работе с перевозчиками вообще снят с повестки дня, и буйным цветом расцветает негатив в отношении ветеранов. Не обязательно наказывать предприятия, но можно организовать проверочные рейды хотя бы раз в полгода. Мы готовы принять участие в решении этого вопроса, чтобы дать объективные данные по каждому району области.– Этот орган очень действенный, потому что туда входят представители всех отраслей жизнедеятельности области. На коллегию выносятся действительно животрепещущие вопросы.Работает ли коллегия сегодня, скажу вам честно – не знаю. Я даже не знаю, вхожу ли я сейчас в ее состав при новом губернаторе. Меня ни о чем не предупредили.– На сегодняшний день прервалась вертикаль: областная власть – общественные организации.– Если со мной как с членом коллегии, который представляет интересы четырех организаций, прервалась связь – думаю, и с другими тоже.Вернемся к медицине. Ведь существует бюджетное обеспечение области, и немалое. В Департамента соцзащиты ХОГА на учете более 200 особо нуждающихся ветеранов, которым помощь нужна в первую очередь. Для этого нужны деньги. А как они распределяются, мы не знаем. Вот даже взять ситуацию с коронавирусом. Неужели нельзя было выделить средства и тесты, чтобы в каждом районе и городе ветераны могли бесплатно пройти обследование? Но для этого те, кто стоит у власти, должны быть в первую очередь людьми.Харьковщина в последние годы всегда была на передовых позициях по многим показателям. Вся Украина смотрела, как те или иные вопросы решаются именно в Харьковской области. Думаю, нынешней власти стоит развернуться лицом к людям и начать решать вопросы по-новому. Человеческая жизнь – самая большая ценность. И пандемия заставляет нас в очередной раз об этом вспомнить.