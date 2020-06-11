Ученые из Нидерландов установили связь между дефицитом витамина К и смертностью от COVID-19.

Как пишет The Guardian, врачи больницы города Неймеген обнаружили, что пациенты, которые умерли или поступили в реанимацию с COVID-19, испытывали нехватку витамина К, содержащегося в шпинате, яйцах и твердых сырах и сырах с голубой плесенью.COVID-19 вызывает повышенную свертываемость крови и повреждает эластические волокна в легких. Витамин К принимает непосредственное участие в выработке белков, которые регулируют свертываемость крови и могут защитить от легочных болезней.Нидерландские ученые в настоящее время ищут финансирование для проведения клинического исследования. Однако Роб Янссен, работающий над исследованием, в свете первоначальных результатов призвал увеличить употребление витамина К в разумных дозах, за исключением тех, кто принимает препараты-антикоагулянты.— Мой совет — принимать витамин К. Даже если он не помогает при тяжелом течении COVID-19, он полезен для ваших кровеносных сосудов, костей и, вероятно, также для легких, — заявил он.По словам Янссена, витамин К1 есть в шпинате, брокколи, зелени, чернике, всех видах фруктов и овощей. К2 лучше усваивается организмом, он содержится в голландском и французском сырах.Ученый также привел пример Японии, где в регионах с высоким потреблением натто, традиционного японского блюда из соевых бобов с высоким содержанием витамина К, никто не умер от коронавируса.— В Лондоне я работал с японским ученым, и она сказала, что в регионах Японии, где много употребляют натто, нет ни одного человека, который бы умер от COVID-19, — сказал он.В исследовании, проведенном в сотрудничестве с Институтом сердечно-сосудистых исследований Маастрихта, приняли участие 134 пациента с COVID-19, госпитализированных в период с 12 марта по 11 апреля, наряду с контрольной группой из 184 пациентов соответствующего возраста.