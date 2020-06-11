Правление Национального банка приняло решение понизить учетную ставку на 2 процентных пункта - до 6%. Новая ставка начнет действовать с 12 июня. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

- С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. Это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось, - заявил на брифинге 11 июня глава НБУ Яков Смолий.Напомним, что Нацбанк решил с 24 апреля понизить учетную ставку с 10% до 8% годовых. Ранее правление Нацбанка приняло решение с 13 марта понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых.Снижение учётной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике (чем выше ставка, тем дороже доступ к деньгам). То есть кредиты для потребителей (юр- и физлиц) будут дешевле, плюс, цены будут расти умеренно.Ранее в Минэкономики заявляли, что Нацбанк может снизить учетную ставку до 7% уже в середине 2020 года.