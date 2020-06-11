Три городских пляжа из шести официально получили разрешение на открытие купального сезона.

Об этом 11 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.По ее словам, на территории города расположено шесть зон отдыха у воды: Алексеевский лугопарк, Журавлевский и Удянский гидропарки, а также Основянский, Безлюдовский и Петренковский водоемы. Перед началом летнего сезона комиссия в составе специалистов Департамента коммунального хозяйства, совместно с представителями администраций районов и Госпродпотребслужбы проверила все эти пляжи на соблюдение требований правил благоустройства на территории мест массового отдыха возле воды. По итогам ревизии только три из шести отвечают всем санитарным нормам и получили разрешительные документы на открытие купального сезона - это Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк и Безлюдовский водоем.- Удянский гидропарк, Основянский и Петринковский водоемы запрещены для купания. Там нет ответственных арендаторов, которые могли бы привести в надлежащее санитарно-техническое состояние эти пляжи и взять разрешение на благоустройство и поддержание там чистоты, - отметила Руслана Колодная.При этом она добавила, что на всех городских пляжах есть доступ к воде, обустроены медицинские и спасательные посты, которые полностью укомплектованы всем необходимым: кругами, жилетами, лодками, комплектами аквалангиста, мегафонами, аппаратами для вентиляции легких и пр. Работают посты ежедневно с 8:00 до 20:00.Напомним, в прошлом сезоне работники водно-спасательной службы города Харькова спасли на воде 99 человек, еще около 190 отдыхающих получили медицинскую помощь.