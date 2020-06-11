Уже этой осенью по всей Украине пройдут местные выборы. Вечерний Харьков узнал, есть ли шансы у проукраинских кандидатов на попадание в местные советы.

25 октября 2020 года по всей стране пройдут местные выборы, на которых жители страны будут выбирать представителей своих интересов на уровне местного самоуправления. И если с западными областями, как всегда, все понятно, то в Харьковской области ситуация с патриотическими силами очень непростая и для победы им придется объединяться.К слову, по мнению экспертов, с электоральными предпочтениями в городе и области ситуация разная. По словам политолога Никиты Трачука, результаты выборов в Харькове вряд ли принесут сюрпризы.«Электорально победить действующего мэра сегодня едва ли кто-то способен, рейтинг одобрения его деятельности среди харьковчан традиционно высокий. То есть, особой интриги в вопросе того, кто займёт мэрское кресло, нет. Соответственно, и «Блок Кернеса» имеет высокий рейтинг. В горсовет также попадут «слуги народа», хотя их показатели неуклонно снижаются и эта тенденция продолжится в дальнейшем. Пройдёт и ОПЗЖ. Отдельно я бы отметил проект Светличной — её рейтинг растёт и на мой взгляд, она имеет все шансы быть представленной в горсовете», – комментирует Трачук.Эксперты подчеркивают, что условно пророссийские кандидаты в Харькове уже давно имеют стабильную поддержку жителей города. Кернес будет стараться «завести» в городской совет собственное «монобольшинство» с помощью «Блок Кернеса – Доверяй делам!», также имеют все шансы занять кресла депутатов кандидаты от ОПЗЖ, Шария и «Слуги народа». У них есть все шансы преодолеть 5% барьер на выборах.С проукраинскими кандидатами ситуация сложнее. По словам политолога Руслана Зерницкого, голоса избирателей проукраинского сообщества могут собрать лишь известные местные лидеры.«С самых ярких таких лиц в Харькове - писатель Сергей Жадан и художник Гамлет Зиньковский. И хотя они оба заявляли, что им поход в политику не интересен, если бы кто-то из них возглавил список какой-либо партии на этих местных выборах, то борьба была бы интересной. На проукраинском электоральном поле пытается играть нардеп фракции ОПЗЖ Александр Фельдман, но эта стратегия для него заведомо проигрышной, поскольку он - нардеп фракции ОПЗЖ. Есть еще депутат Харьковского горсовета предыдущего созыва Анатолий Родзинский и депутат Харьковского облсовета действующего созыва Дмитрий Булах, но на сегодня их основная аудитория - это пользователи Facebook, которых в Харькове не сказать, что очень много. И будут их подписчики лояльными к ним в день выборов - это огромный вопрос», – подчеркивает эксперт.По мнению Зерницкого, среди местных лидеров в Харькове, которые могли бы повести в горсовет партию, опираясь на проукраинский электорат, можно назвать еще Юлию Светличную.«Недавно у нее появилась именная партия, и произошло это явно не просто так. Вполне вероятно, что она может повести эту политсилу на местные выборы в Харькове. И, учитывая, что уровень доверия по Харькову у нее был на втором месте после Кернеса, ее сила могла бы стать серьезным игроком на этих выборах».С областью ситуация интереснее. По мнению политологов самая популярная там партия — «Слуга народа», хотя сегодня динамика ее поддержки отрицательная. Стабильные позиции имеет ОПЗЖ. Что же касается «Европейской солидарности», которая традиционно рассчитывает на проукраинский электорат, то, в отличие от Киева, в Харьковской области партия практически разобщена и не имеет лидера.«ЕС - довольно классический пример партии, работающей на патриотический электорат. Однако, ЕС в Харькове имеет малую и очень разрозненную электоральную поддержку. Яркого фронтмена, который взял бы лидерство в Харькове, пока не обнаружилось, да и есть серьезные опасения, что ЕС не будет делать ставку на Харьков в принципе, ибо просто не сможет вытянуть нелояльный регион», – считает политолог Максим Гончаренко.По его словам частично шансы есть у «Батькивщины», имеющей куда больше поддержки на востоке страны, чем ЕС. Однако партии придется ограничить свои возможностью исключительно областью.«Ввиду специфики построения округов и разрозненности электората можно вести точечную агитацию. Направить все ресурсы на несколько «опорных» округов – это будет максимально рабочая тактика. Особенно сильно ей нужно будет дробить избирателей, если эта партия на выборах станет делать акцент на патриотической составляющей программы»Одновременно с этим Гончаренко подчеркивает, что патриотическое поле Харькова находится в довольно ненадежном положении. Крупным парламентским фракциям нет смысла делать серьезную ставку на Харьков. Им проще «окопаться» в уже лояльных регионах и попытаться выжать из них максимум. А на патриотичную аудиторию вполне могут ориентироваться новые силы.Также ситуацию с выборами прокомментировал политолог Антон Авксентьев.«Если говорить о всеукраинских партийных франшизах, известных парламентских партиях, то наибольшую поддержку имеет ОПЗЖ и Слуга Народа, но динамика такова, что ОПЗЖ набирает, а Слуги теряют. Однако следует делать поправку, что выборы, все-таки, местные. Поэтому, когда мы видим всеукраинские социологические исследования, в которые не включены местные проекты, то, на мой взгляд, это лишено смысла. Поэтому я бы делал акцент еще и на таких потенциально перспективных местных проектах как Блок Кернеса, который более перспективен для города и чуть менее для области, Блок Светличной, который в обратном направлении, более перспективен для области, а также, возможно, именная партия Фельдмана».Что же касается проукраинского сегмента, то Авксентьев считает, что из перечисленных местных проектов, в эту нишу попадает лишь Блок Светличной.«Все остальные партии имеют совершенно другую целевую аудиторию. И ситуация в том, что в «оранжевом поле», которое для Харькова составляет где-то 30-35%, находится с полтора десятка разных проектов «однопроцентщиков», и если не будет консолидации, которая на местных выборах возможна именно под какого-то лидера, то все эти голоса останутся «под барьером» и, соответственно, никто не пройдет и они распределятся в пользу «синего» поля. Поэтому патриотическому лагерю нужно договариваться и объединяться», – резюмировал Авксентьев.