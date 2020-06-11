Судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 во время рассмотрения в открытом судебном заседании дело по обвинению гражданина Украины в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений житель Харькова осуществлял видеозапись процесса, на которой мужчина зафиксировал грубое нарушение судьей требований ч. 2 ст. 16 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которая находилась в зале суда без мантии и нагрудного знака.Чтобы избежать обоснованных жалоб и руководствуясь исключительно личными интересами, судья нарушила действующее законодательство Украины - безосновательно запретила мужчине осуществлять видеосъемку судебного заседания и объявила перерыв, после окончания которого вернулась уже в мантии и с нагрудным знаком.Продолжая рассмотрение дела, она неоднократно требовала прекратить видеосъемку и настаивала, чтобы человек, который ее осуществлял, покинул зал судебных заседаний. Без принятия какого-либо мотивированного судебного решения, судья дала указание дежурному наряду полиции вывести мужчину из зала судебных заседаний. В отношении него составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП, который в тот же день направлено в районный суд Харьковской области для рассмотрения по существу и рассмотрены непосредственно указанной судьей, несмотря на ее конфликт с указанным гражданином.Хотя человек категорически отрицал вину, судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, не обеспечила ему право на защиту и полное фиксирование судебного процесса.Руководствуясь личными интересами и демонстрируя властность своих полномочий, судья объявила заведомо неправосудное постановление, согласно которому мужчина был признан виновным и на него наложен максимальное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.Мужчина был незаконно лишен свободы сроком на 9 суток. Он обжаловал указанное решение в Харьковском апелляционном суде, решением которого жалоба была удовлетворена, а мужчины освобождены. Материалы административного дела возвращены в отдел полиции.В дальнейшем, постановлением суда, производство по делу о привлечении указанного мужчины к административной ответственности было закрыто на основании в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.Судье сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного постановления, совершенное в других личных интересах).Если ее вина будет доказана, то ее ждет наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.