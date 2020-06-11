Приватбанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные в кассе супермаркетов и других магазинов.

Как сообщает пресс-служба банка, услуга уже доступна в POS-терминалах 65 тысяч торговых точек, их количество будет расти.Воспользоваться услугой могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка – зарплатной, студенческой, социальной. Для этого нужно оплатить товар на кассе картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию – 500 гривен независимо от стоимости покупки. Подтверждение операции сопровождается введением PIN-кода карты пользователя.