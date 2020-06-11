Право льготного проезда для школьников в Харькове планируют сохранить и в летний период. Речь идет о наземном электротранспорте и метрополитене.

Согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова право льготного проезда предоставляется учащимся общего среднего образования, напомнила на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и инженерной инфраструктуры директор Департамента труда и социальной политики горсовета Лариса Болгова.– В связи со сложившейся ситуацией, в частности с тем, что многие люди лишились работы, к нам обратились граждане, чьи дети летом посещают секции и кружки. И мы выходим с предложением снять ограничения на льготный проезд в летний период, – сказала Лариса Болгова.Директор департамента сообщила, что соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета. После этого школьники смогут ездить на городском электротранспорте на льготных условиях весь год, и это право закрепится в программе на постоянной основе.Напомним, что в Харькове школьники пользуются единым электронным билетом Е-ticket. Дети могут ездить в трамваях и троллейбусах на льготных условиях неограниченное количество поездок. Если ребенок пользуется одним видом наземного транспорта, карту нужно пополнить на 15 грн, если двумя – на 20 грн. В метрополитене с 50%-й скидкой у школьников есть до 50 поездок в месяц. Сейчас льгота на проезд для детей действует с 1 сентября до 30 июня.