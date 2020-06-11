Кубок Украины по альпинизму памяти Игоря Свергуна планируется провести 20-21 июня в Харькове, на скалодроме «Вертикаль».

Как сообщается на сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, эти соревнования (дисциплина - техника альпинизма) проводятся в Харькове уже в седьмой раз и традиционно посвящены харьковскому альпинисту Игорю Свергуну.Организаторы отметили, что в этом году из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли с апреля на июнь. Кубок пройдет с соблюдением противоэпидемических мероприятий, при участии не более 50-ти спортсменов и без зрителей. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть здесь Игорь Свергун – мастер спорта по альпинизму международного класса, инструктор-гид, организатор многих гималайских экспедиций. Дважды покорил Эверест и еще 11 крупнейших вершин мира. Альпинистские достижения отмечены наградами СССР и Украины. В последние годы - старший тренер ФАС ХО, вел активную работу с молодежью. Погиб вместе с харьковскими альпинистами Бадави Кашаевым и Дмитрием Коняевым 23 июня 2013 года у вершины горы Нанга-Парбат от рук пакистанских террористов.