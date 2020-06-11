Поводом для возвращения к жесткому карантину в Украине может стать критическое ухудшение с коронавирусом в десяти и более областях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.— Если в критическом количестве областей будет ухудшение — это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении в государстве, — сказал он.За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек — рекордный показатель с начала эпидемии.Кроме того, за сутки 21 пациент умер, еще 372 выздоровели.Всего в Украине заболело 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, летальных исходов — 854.В Министерстве здравоохранения заявили, что будут рекомендовать введение новых карантинных мер на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом в Украине.