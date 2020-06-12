В областях, где сохраняется положительная динамика заболеваемости, культурные мероприятия можно проводить с 10 июня.

На сайте Минздрава опубликованы временные правила и рекомендации для проведения массовых культурно-художественных мероприятий на период карантина. Рекомендации разработаны для заведений культуры и креативной индустрии (кроме кинотеатров).На массовых мероприятиях перед началом смены всем работникам должны измерять температуру. На входах нужно разместить антисептики и информационные материалы по профилактике Covid-19.Посетители должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Все места — только сидячие. Создание фан-зон не допускается. За столиками – не более четырех человек (без учета детей до 14 лет). В залах со стационарным размещением рядом с посетителями должны быть свободные места рядом, спереди и сзади.Контроль входа рекомендуется проводить бесконтактным способом, по возможности увеличив количество пунктов пропуска.В случае проведения мероприятия под открытым небом территория должны быть ограждена. При проведении мероприятий в помещениях посетители и работники заведения на протяжении всего времени должны находиться в масках.