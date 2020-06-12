В Еврокомиссии назвали критерии, по которым будут приниматься решения по открытию границ для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии.Так, в Еврокомиссии будут принимать во внимание эпидемическую ситуацию в стране, а также будут учитывать принцип взаимности."Многие третьи страны также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС... Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет", - говорится в рекомендациях.Как известно, Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому должна изменить эти правила, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.Напомним, открытие европейских границ начнется 1 июля. В первую очередь разрешат въезд гражданам тех стран, в которых эпидемическая ситуация схожа с той, что в ЕС.