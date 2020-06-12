На чем могут зарабатывать жители объединенных территориальных громад? На Харьковщине запустили комплексный проект по объединению людей в кооперативы для выращивания и продажи овощей и фруктов. Первопроходцем стала Алексеевская объединенная громада – здесь местные жители могут зарабатывать на сборе и заготовке лекарственных трав и плодов.

Направления работы могут быть самые разные

Люди могут получать стабильный доход

Бизнес на лекарственных травах

Сферу деятельности можно расширить

Первая группа уже проходит обучение

Украина переживает, так называемый, коронакризис, который усугубляется еще и международным финансовым кризисом. Это накладывает отпечаток на бизнес, особенно вдали от больших городов – в объединенных территориальных громадах. Не только у фермеров, но и у других жителей громад, которые что-то выращивают на своих участках, продают и с этого живут, возникла проблема с реализацией своей продукции. В связи с этим Ассоциация частных работодателей решила запустить на Харьковщине комплексный проект, цель которого – помочь громадам в развитии экономических способностей путем объединения людей в кооперативы для выращивания и продажи овощей и фруктов.– Необходимо помочь членам громад продавать то, что они выращивают, без создания больших агрохолдингов, а также помочь бизнесу, который готов эту продукцию покупать, перерабатывать и продавать, – рассказывает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. – Мы выбрали именно это направление, потому что оно требует наименьших вложений – нужен только собственный участок земли. Кроме того, люди могут не изобретая велосипед продолжать выращивать то, что они выращивали. Просто необходима какая-то структура, которая сформирует продукцию в товарные партии, чтобы отправлять их на переработку или на продажу. Вырастить огурцы, помидоры, зелень – проблемы нет. Проблема в том, чтобы продать. Мы направляем свое внимание на уже действующий бизнес, который имеет каналы продаж.Направления работы таких кооперативов могут быть самые разные.– Мы рассматривали возможность посадки поля голубики – у нас уже есть просчитанный бизнес-план, разработана стратегия. Однако сейчас мы понимаем, что в условиях кризиса найти финансы нам не удастся, так что это наш перспективный проект – мы от него не отказываемся, а просто откладываем, – делится планами Александр Чумак. – Очень перспективное направление – микрогрин. Мы уже провели обучение людей, которые этим заинтересовались.Первопроходцем стала Алексеевская объединенная территориальная громада в Первомайском районе Харьковской области, которая решила организовать кооператив, начав с пункта приема лекарственных трав.– Совместно с компанией – членом ассоциации там открыли пункт приема лекарственных растений, которые растут на лугах и в лесах. После предварительного обучения – что и как собирать, как заготавливать, хранить, сушить – люди могут сдавать эти травы и плоды, а компания использует сырье в производстве своей продукции, – рассказывает Александр Чумак.Алексеевская громада достаточно молодая – ей всего десять месяцев.– Когда начали анализировать экономическую составляющую нашей громады – с предпринимателями, фермерами, – все было более-менее понятно. При этом выяснилось, что в наших селах много молодежи, людей среднего возраста – то есть трудоспособного населения, которое по сути находится на какой-то дотации от государства, но не обеспечено рабочими местами, – рассказывает председатель Алексеевской ОТГ Анатолий Страхов. – Мы стали искать варианты, каким образом можно найти применение людям и дать им возможность получать стабильный доход. И на сегодняшний момент в наших реалиях не нашли ничего лучшего, кроме как создать кооператив. Часть продукции, которую выращивают селяне, идет на внутреннее потребление, но основная ее масса сбывается на местном рынке по символической цене. И находятся практичные люди, которые скупают выращенное за бесценок, а потом перепродают со своей добавленной стоимостью. Так почему наши люди не могут этим заняться, создав кооператив?Поскольку основной проблемой для сельского жителя являются рынки сбыта выращенной продукции, то все разговоры по поводу выращивания помидоров, огурцов, смородины, малины наталкиваются на стену нежелания: «Та нащо воно мені треба – на ринок піду, а ніхто не купляє».– Кооператив же даст возможность объединиться, причем неважно, вокруг какой идеи. И менеджер кооператива будет искать рынки сбыта. Предполагается, что в будущем кооператив будет иметь несколько направлений. Но на сегодняшний момент наиболее актуален сбор лекарственных трав. Это то, что не нужно ни сеять, ни убирать – оно само растет, – говорит Анатолий Страхов. – Однако необходимо менять философию жизни сельского населения – по-другому результата не будет. Люди должны понять, что зарабатывать можно при любых обстоятельствах – имея как десять соток, так и несколько гектаров. Нужно просто помочь им это сделать. Думаю, что со временем кооперативное движение пойдет – люди поймут, поменяют философию мышления.Пока же большинство людей, которые вошли в кооператив, – не местные жители, а несколько энтузиастов из Харькова, которые сейчас как раз находятся в процессе оформления документов на выделенный им сельсоветом участок для занятия сельхоздеятельностью.– Мы создали кооператив. Первое, что сделали – попробовали разобраться с ягодным направлением. Съездили во Львов, осмотрели фермы, которые там уже существуют. Убедились, что бизнес работает – можно заработать деньги, выращивая ягоды. Во вторую очередь появилась идея создать пункт сбора лекарственных растений. Оказалось, что в селе вообще не так много желающих что-то делать, в том числе и вступать в кооператив. Сейчас мы в процессе настройки всего этого, – рассказывает один из кооператоров Станислав Сорженко.По словам Александра Чумака, пока это пилотный проект.– Мы тестируем, видим слабые места, постоянно вносим изменения в технологические процессы, чтобы получить готовый инструмент, который впоследствии смогут применять другие ОТГ, – рассказывает эксперт.Впоследствии сферу деятельности этих приемных пунктов можно расширить.– На их базе можно принимать не только лекарственные растения и плоды. Его можно трансформировать в пункт приема готовой продукции – яблок, груш и т. д. Можно покупать у населения овощи-фрукты для переработки, – продолжает Александра Чумак. – Однако на этом этапе понадобится помощь крупного бизнеса, государственная поддержка, чтобы помочь ОТГ в создании таких пунктов. Туда нужно будет закупать оборудование, и мы, со своей стороны, готовы помочь – у нас есть эксперты, которые подскажут, как составить бизнес-план. Осталось выйти на поиск ресурсов.Ассоциация занимается не только развитием таких активностей, а еще и формирует цепочки, когда на выходе получается готовая продукция с добавленной стоимостью.– Это значит, что добавленная стоимость будет оставаться в ОТГ. А это рабочие места, денежные поступления в местные бюджеты, возможность реализации социально-экономических программ, – рассказывает Александр Чумак.На базе центров занятости созданы обучающие центры, где уже проходит обучение первая группа представителей Алексеевской ОТГ.– Они изучают современные технологии выращивания овощей и фруктов, их сбора, обработки, технологии капельного полива, что позволит увеличить урожай и сохранить его, – не скрывает воодушевления Александр Чумак. – И этот центр на сегодняшний день может принимать не только представителей Алексеевской ОТГ, но и других объединенных территориальных громад, которые захотят получить знания в плодоовощной сфере и развивать данное направление в своем населенном пункте.