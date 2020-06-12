Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введение нулевого или однократного декларирования запланировано на этот год.Об этом он сказал 11 июня в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.
- Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году, - отметил глава правительства.
Как известно, нулевое декларирование вводится, чтобы раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на правах частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.
В одноразовой декларации необходимо отобразить:
- активы физического лица в виде валютных ценностей,
- ценных бумаг,
- движимое и недвижимое имущество,
- объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,
- другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.
Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%. После завершения кампании нулевого декларирования все проверит налоговая.