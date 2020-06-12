Хотела открыть в банке пенсионную карточку. А мне к ней в придачу стали предлагать разные услуги – страховку, кредитку и так далее. Вправе ли я отказаться? Лидия Сергеевна

Согласно разъяснениям Национального банка Украины, потребитель вправе отказаться от дополнительной кредитки или страховки.Потребитель может отказаться от кредитной карты, если банк выдает ее вместе с зарплатной. Банк не имеет права настаивать, потому что это уже навязывание, которое запрещено законом.– Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), – подчеркивают в Нацбанке.Получение кредитки без необходимости может иметь неприятные последствия, предупреждает НБУ. Например, банк может взимать с кредитных средств плату за обслуживание кредитной карты. В таком случае у клиента появляется долг. В лучшем случае потребитель узнает о задолженности в следующем месяце, в худшем – когда сумма станет значительной.Мобильное приложение банка может отражать баланс на счету вместе с кредитным лимитом. Клиент, пользуясь кредитной картой, не всегда понимает, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.Нацбанк предупреждает о других случаях навязывания услуг банком:– банк включает обязательную страховку определенной страховой компании в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;- банк продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты;- банк самовольно подключил услугу SMS-информирования и взимает за это комиссию.Потребитель может защитить свои права, написав жалобу на имя руководителя финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ. Жалобы обрабатывает управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Если есть признаки нарушений, представители НБУ обращаются в банк, чтобы исправить ситуацию.