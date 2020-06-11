Мужчина пытался нелегально подключиться к линии электропередач.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в селе Гурьев Казачок Золочевского района обнаружено тело местного жителя.

Установлено, что 33-летний мужчина пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения. Также выяснилось, что поставки электросети до указанного домовладения было отключено за неуплату. В результате поражения током человек погиб.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».