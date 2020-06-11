11 червня народний депутат України з робочим візитом відвідала Нову Водолагу.

У рамках візиту, Світлична зустрілася з представниками місцевої громади, з якими обговорила існуючі на сьогоднішній день проблеми, що вимагають грамотного і оперативного вирішення, а також відвідала Центр адміністративних послуг, побудований три роки тому.Сьогодні на базі центру жителі району можуть отримати 150 різноманітних послуг, які надаються завдяки сучасним системам, базам даних і досвідченому персоналу.Також, продовжуючи ініціативу щодо підтримки медиків Харківської області, Світлична передала Нововодолазькій центральній районній лікарні сучасне обладнання для лікування різних захворювань кісток та суглобів, а також засоби індивідуального захисту, які допоможуть персоналу лікарні захистити себе під час надання допомоги людям з різними інфекціями.Нагадаємо, що за останні чотири роки в Нововодолазькій ЦРЛ було проведено ряд капітальних ремонтів, що дозволило створити комфортні умови для перебування пацієнтів та медичного персоналу лікарні.У зв'язку зі збільшенням фінансування з районного бюджету на закупівлю медикаментів і продуктів харчування лікарня була забезпечена ліками згідно з Національного переліку лікарських засобів, урізноманітнилося меню для харчування хворих стаціонару, а для харчоблоку було придбано кухонне обладнання та кухонний інвентар.Крім того, педіатричне відділення переведено в нове сучасне відремонтоване приміщення, придбано нові меблі, м'який інвентар, створені комфортні умови для перебування маленьких пацієнтів і медичного персоналу.