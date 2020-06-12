По состоянию на 12 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 896 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 307 подозрений на COVID-19, из которых 1 426 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 208 человек, из них 176 - жители Харькова. Также за это время 692 пациента выздоровели, 57 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 июня в Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19, из них 13 464 людей выздоровели, 870 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 683 новых случая.