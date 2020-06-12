53-летняя жительница Чугуева Надежда Левашова пропала 9 мая.

Как сообщили в Чугуевском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы: каштановые волосы до плеч, серые глаза, худощавого телосложения, рост - 165 см.Была одета в черные капри, черную футболку, сланцы болотного цвета. Женщина имеет психические расстройства, может называть фамилию Абрямян.В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить об этом на линиюили по телефону, или другим удобным для вас способом.