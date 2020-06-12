Более 300 видеокамер на 50 светофорных объектах установлено в Харькове в рамках программы «Безопасный город».

Об этом 11 июня сообщил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко.По его словам, видеокамеры устанавливаются на светофорные объекты, что дает возможность отслеживать плотность потока машин, оптимизировать движение, фиксировать ДТП, четко видеть номерные знаки на автотранспорте. В настоящее время такие видеокамеры уже установлены на пр. Гагарина, пр. Науки, пр. Московском, ул. Клочковской, Мерефянском шоссе и пр. В ближайшие два года ими планируется оборудовать 300 светофорных объектов по всему городу.- В совокупности это позволит сделать движение более комфортным и безопасным. Водители должны задуматься над тем, как они себя ведут на дороге, ведь перестроение через сплошные линии, разворот из второго и третьего ряда – это и есть первый шаг к ДТП. Таким образом, с одной стороны, мы сможем регулировать движение в зависимости от потока транспорта, а с другой - будем видеть нарушителей правил дорожного движения. Это может быть важной информацией для правоохранительных органов, - отметил Владислав Васенко.По его словам, наглядный случай произошел 8 июня на ул. Клочковской, на перекрестке в районе супермаркета «Рост». Там в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист с пассажиром. В соцсетях их родственники начали искать информацию с видеорегистраторов.- На сегодняшний день наше предприятие готово предоставлять видео с мест ДТП, но в соответствии с законодательством – по запросу адвоката или сотрудников полиции. В данном случае мы тоже готовы помочь, потому что наши камеры полностью засняли эту аварию, - отметил Владислав Васенко.