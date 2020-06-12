С 10 июня разрешена работа гостиниц, санаториев, баз отдыха, сообщил заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

При этом необходимо соблюдать определенные условия:– предварительная онлайн регистрация;– доставка питания питания в номера или соблюдение норм, установленных для кафе и ресторанов (обустроить летние террасы, в помещении за одним столом должно быть не больше четырех человек, расстояние между столами – 1,5 метра).По словам Виктора Ляшко, послабление карантина не касается детских учреждений оздоровления и отдыха.