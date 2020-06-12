11 июня президент Владимир Зеленский уволил адмирала Игоря Воронченко и вместо него назначил командующим Военно-морских сил контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.В июле 2016 тогда еще генерал-лейтенант Игорь Воронченко стал командующим Военно-морских сил. Его назначил пятый президент Петр Порошенко. Во время аннексии Крыма в 2014 году нынешний адмирал командовал береговой охраной и признавался, что был готов применить танки. Игорю Воронченко 55 лет, он родился в поселке Бабаи (Харьковский район).Новым командующим Военно-морских сил стал контр-адмирал Алексей Неижпапа. До этого он был первым заместителем Игоря Воронченко. Во время аннексии Крыма Неижпапа вышел с полуострова вместе с моряками, которые остались верными присяге Украины. Новоназначенному командующему Военно-морских сил 44 года, он родом из Севастополя.