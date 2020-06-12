Когда ты работаешь с демонами, у тебя они тоже активизируются. И нужно иметь стальной стержень внутри, чтобы постоянно этих демонов сдерживать.

Пишет бывший киевский патрульный полицейский Андрей Кобылинский.«Знаете, какая главная претензия была у Эки Згуладзе после первых изменений киевского патруля в далеком 2015-м? «Прекратите ездить на красный! Я запрещаю, хоть закон разрешает! Только с истекающим кровью ребенком по дороге в больницу можно!» Жаль... Оно ведь только начало появляться — это пьянящее чувство, что тебе уже разрешено немного больше, чем другим. Хотя бы по части правил дорожного движения.«Эта работа ломает людей», — предупреждал будущих курсантов во время тестирования один старый мент. Вот это ощущение дозволенности, умноженное на трешовую работу с трешовым контингентом, быстро приводят к изменениям психики у тех, у кого она слабее. С удивлением наблюдал, как некоторые девушки начинают ругаться так, что реально вянут уши. Про парней вообще молчу. Тоже быстро стал таким. А уже только через полтора года нередко было слышно: то одного выгонят за пьяные выходки вне службы, то другую за употребление наркотиков. Такие примеры я наблюдал с первыми патрульными 15-го года. Отбор тогда был двадцать человек на место. Были перед глазами примеры, когда новобранцы приходили с горящими сердцами менять мир к лучшему, а заканчивали нередко увольнениями за пьянство за рулем и взятки.Работа в полиции — страшная вещь, а человеческая психика — очень хрупкая. Недавний пример: видео с задержанием в состоянии психического расстройства киевского комбата патрульной полиции Антона Сидоренко. Полицейского уважали, никаких нареканий от коллег и граждан. И вдруг человек натурально сошёл с ума. Четыре года работы «на линии», и адью — прямо в «дурку». Ведь когда ты работаешь с демонами, у тебя они активизируются. И нужно иметь стальной стержень внутри, чтобы постоянно этих демонов сдерживать и побеждать в себе.Иначе путь один — вниз по наклонной. Что помогает? Правильная культура в коллективе. Демонов пьянства и взяток в киевской «патрульке» руководство из людей выгоняло вместе с их носителями. Все знали, что это не норма. Что происходит в патруле других городов, в частности в Одессе? Там появилась новая норма: брать взятки и передавать. Культура покатилась вниз. Когда там кого-то изнасилуют? Лишь вопрос времени.Есть еще демоны чрезмерного применения силы. Как часто пишут комментаторы под полицейскими видео в соцсетях: «Я бы не выдержал, я бы ему врезал!» Этих чертят никто даже не пытается контролировать. Это же полиция, она должна применять силу. А грань между «недостаточно» и «чрезмерно» каждый полицейский определяет сам, и часто она очень тонкая.Но что же я только о «патрульке». Что происходит в наших райотделах? Там культура позволяет все. Бухай за рулем, грабь во время обысков, твори что угодно, все это не имеет значения, если ты даешь показатели. Закономерно заканчивается пытками и изнасилованиями. Не все могут остановиться.Возможно, в райотделы сразу приходят на работу монстры? Действительно ли эти двое кагарлыкских насильников были патологическими садистами, удачно спрятавшимися от переаттестации?Нет, все они стали такими в процессе. В процессе работы в системе, которая закрывает глаза на все твои превышения и выходки. Когда никто тебе не запрещает «ездить на красный». когда ощущение «немножко можно» постепенно ломает психику и переходит в чувство вседозволенности. И тогда у некоторых окончательно «срывает крышу».А что же делать? Здесь как в теории разбитых окон: создание культуры нетерпимости к мелким нарушениям позволит предотвратить большие. Но такая постановка вопроса относительно нынешней Национальной полиции Украины — это безумная фантастика. Поэтому Кагарлыки и Врадиевки будут и дальше. Трудно побороть чертей, когда один из них — твой главный шеф»,- подытожил экс-патрульный.