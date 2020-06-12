На пяти городских водоемах оборудованы восемь спасательных постов. Они полностью укомплектованы необходимыми спасательными и вспомогательными средствами.

В этом году, как и ранее, спасательные посты установлены в Алексеевском лугопарке, Удянском гидропарке, на Основянском и Петренковском водоемах, еще три – в Журавлевском гидропарке, сообщает пресс-служба горсовета. По словам заместителя начальника Специализированной водно-спасательная службы Харькова Андрея Кириченко, все посты укомплектованы спасательными кругами, жилетами, лодками, комплектами аквалангиста, мегафонами, аппаратами для вентиляции легких и прочими средствами. Посты работают ежедневно с восьми часов утра до восьми вечера.– В этом году на пляжах есть одна особенность, связанная с карантином, – предупреждает замначальника спасательной службы. – Приходится просить людей соблюдать дистанцию на берегу. Маски, конечно, в такую жару никто не надевает, поэтому просим хотя бы сохранять безопасное расстояние. Кто-то реагирует, кто-то – нет.По словам Андрея Кириченко, в прошлом сезоне работники водно-спасательной службы города Харькова спасли 99 человек, еще около 190 отдыхающих получили медицинскую помощь. В то же время на водоемах города погибло пять человек, но эти случаи произошли вне зоны ответственности спасательных постов, уверяет Андрей Кириченко. В этом году, как сообщил начальник отдела техногенной безопасности ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь, погибших во время купального сезона еще не было.– Сейчас карантинные меры ослабевают, взрослые выходят на работу, и дети остаются дома без присмотра. Мы настоятельно обращаемся к родителям с просьбой провести соответствующие беседы с детьми и следить за тем, как они проводят досуг, – говорит Александр Губарь.