Евросоюз ввел новые правила пересечения границы еще в первую неделю после объявления пандемии коронавируса, когда авиакомпании массово отменяли рейсы, а Украина уже прекратила регулярное авиасообщение со всем миром. Эти правила действуют до сих пор, но под давлением бизнеса и общественности во многих странах начинают отменять запреты.

Отмена ограничений касается лишь граждан ЕС

Украина имеет низкий уровень тестирования

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