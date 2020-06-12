Евросоюз ввел новые правила пересечения границы еще в первую неделю после объявления пандемии коронавируса, когда авиакомпании массово отменяли рейсы, а Украина уже прекратила регулярное авиасообщение со всем миром. Эти правила действуют до сих пор, но под давлением бизнеса и общественности во многих странах начинают отменять запреты.До 15 июня сообщение между Евросоюзом и третьими странами, в том числе Украиной, будет регулироваться Рекомендациями Еврокомиссии «О внедрении временного ограничения на необязательные поездки в ЕС, упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС, влияния на визовую политику», пишет medium.com. Впрочем, пока запланировано, что в указанный день действие данного документа не будет в очередной раз продлено, и полный запрет для въезда туристов из третьих стран в ЕС будет отменен. Его заменят ограничениями по странам, что на практике означает наличие списка государств, туристические поездки в ЕС из которых будут разрешены или запрещены на основе определенных критериев.
Отмена ограничений касается лишь граждан ЕС
Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в странах Европы вряд ли дает основания для открытия границ, относительная стабилизация ситуации, а также давление общества и предпринимателей заставляют правительства стран-членов рассматривать открытие границ уже в ближайшее время, хотя еще совсем недавно это казалось абсолютно невозможным. Так, Испания уже объявила, что с начала июля откроет границы для иностранцев и снимет требование о прохождении ими 14-дневного карантина. Границы Италии, а также аэропорты страны, открываются уже на этой неделе. Однако сейчас отмена ограничений и открытие границ касается лишь граждан ЕС. Для того чтобы решение распространилось на граждан Украины, необходимо восстановление авиасообщения и открытие границ ЕС для третьих стран.
В краткосрочной перспективе важными будут три даты: 15 июня, 22 июня и 1 июля. Они определяют три волны отмены действующих ограничений, открытие границ и восстановление сообщения. Ключевой для Украины среди этих трех дат является первая, но для того чтобы она стала актуальной для наших граждан необходимо выполнение Украиной нескольких критериев, а именно: уровень заболеваемости, не превышающий определенный порог, и доверие к статистическим данным, которые подает украинская власть.
Украина имеет низкий уровень тестирования
Сейчас с каждым из этих пунктов имеются определенные проблемы. Во-первых, пока не существует единого европейского порога заболеваемости, на который можно было бы ориентироваться при принятии решений по допуску туристов из третьих стран в Шенгенскую зону. Ориентировочные показатели в отдельных странах различаются. Скажем, для Греции порог составляет 25 случаев на сто тысяч населения. Текущая ситуация в Украине – 30 случаев на сто тысяч, что делает невозможным бескарантинный въезд украинских граждан в эту страну. Во-вторых, Украина имеет самый низкий уровень тестирования среди европейских стран, поэтому в ЕС с недоверием относятся к официальным показателям заболеваемости в стране.
Важно отметить, что на фоне ограничений относительно пересечения границ Шенгенской зоны речь об отмене безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом не идет.
Между тем в ночь с 28 на 29 мая была восстановлена работа 66 КПП на границе Украины с Европейским Союзом и Молдовой.
Где получить информацию
Актуальная информация об ограничениях для украинцев, которые хотят путешествовать в страны ЕС, публикуется на официальном сайте МИД Украины: mfa.gov.ua/news/operativna-informaciya-shchodo-zahodiv-yaki-vzhivayutsya-inozemnimi-krayinami-z-protidiyi-rozpovsyudzhennyu-covid-19