Планово-предупредительные ремонтные работы ведутся на объектах водопроводного хозяйства КП «Харьковводоканал» для бесперебойного водоснабжения в осенне-зимний период.

Как сообщил 11 июня заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, в этом году планируется провести ремонт на 12 насосных станциях предприятия. На четырех объектах работы уже завершены.- В рамках подготовки к зиме проводим ремонт запорно-регулирующей арматуры, профилактику электротехнического оборудования, проверяем измерительные приборы, ведем промывку сетей водоснабжения. В ходе работ временно прекращается водоснабжение части абонентов, но это вынужденная мера. От своевременного проведения таких работ зависит эффективное и слаженное функционирование систем водоснабжения в осенне-зимний период, - отметил Николай Завада.Он добавил, что о проведении ремонтов на водопроводных объектах абонентов информируют заранее с помощью смс-сообщений.