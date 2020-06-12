Накануне для льготной категории жителей Мерефы запустили специальный автобус, который обойдется громаде в 3,6 млн. гривен.

Как сообщают журналисты медиагруппы Nakipelo со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр , городские власти Мерефы запустили отдельный автобус Мерефа – Харьков, который будет обслуживать льготную категорию пассажиров. Однако компенсация проезда обойдется местной громаде в 3,6 млн. гривен, которые, согласно открытым источникам, получит окружение городского головы.Так, «Харьковский антикоррупционный центр» выяснил, что в схеме перевозок есть прямое нарушение Закона «О предупреждении коррупции», в котором антикоррупционеры подозревают мэра Мерефы Вениамина Ситова.В 2020 году мэрия заключила договор о льготных перевозках с ФЛП Корниенко Анатолий Николаевич. Из 3,5 миллиона гривен он получит 2,6 миллиона. Частный предприниматель зарегистрирован на земле, принадлежащей жене Вениамина Ситова. Он же арендует автобусы у Мерефянского АТП, которым владеет сын Ситова. Также на земле жены мэра расположено и АТП.Также активисты узнали, что с Корниенко местный горсовет сотрудничает давно. По данным ProZorro, в прошлом году исполком заплатил предпринимателю за перевозку льготников 255 тысяч гривен. За проезд воспитанников Дома культуры, футбольной команды, детей-льготников и ликвидаторов аварии на ЧАЭС он получил 276 650 гривен в 2019-м и 297 550 гривен в 2018 году.