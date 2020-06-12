Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, вечером 11 июня на улице Гвардейцев Широнинцев 32-летний водитель автомобиля «Seat Cordoba» допустил наезд на двух граждан, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 20-летняя девушка и 26-летний молодой человек с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.