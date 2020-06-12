Непосредственное общение с людьми – основной принцип работы Юлии Светличной. Накануне народный депутат Украины посетила Зачепиловский и Красноградский районы, где обсудила вопросы, которые волнуют местных жителей.

Во время визита в Зачепиловку Юлия Светличная побывала в гостях у ветерана Второй мировой войны Андрея Чайки, который на днях отметил свой день рождения.– Легендарная личность! В 1941 году окончил школу и сразу добровольцем ушел на фронт, был ранен. После войны работал учителем математики, затем директором школы, организовал работу краеведческого музея, – рассказывает Юлия Светличная. – Так сложилось, что мы с Андреем Григорьевичем родились в один день, 6 июня. Поздравили друг друга с днем рождения. Дай вам бог здоровья, Андрей Григорьевич!Встречи с людьми – это привычный стиль работы Юлии Светличной.– Общение и личный прием – обязательно. Только так! – говорит она.Юлия Светличная сама идет к людям. В непринужденной, привычной для себя обстановке местные жители делятся своими проблемами, тем, что их действительно беспокоит и волнует. Потому что знают: Юлия Светличная не обманет, если пообещала помочь – слово свое обязательно сдержит.Большая часть просьб, с которыми к Юлии Светличной обратились жители Зачепиловского и Красноградского районов, касались поддержки в проведении ремонта объектов инфраструктуры, а также помощи в возобновлении реконструкции и строительства объектов, которые сегодня оказались замороженными.– Отдельная и очень важная для меня встреча произошла в Лебяжьем Зачепиловского района, где весной меня поддержали 92% избирателей. Поблагодарила людей. Обсудили проблемы. Работаем вместе, – комментирует Юлия Светличная.Ну и, конечно же, она продолжает поддерживать медиков, которые сегодня оказались на передовой борьбы в коронавирусом. Помощь от народного депутата получили больницы Зачепиловщины и Красноградщины.– Зачепиловка – помогли врачам. В Красноградском районе поддержали медиков. Медицинское оборудование и эффективные средства защиты очень нужны и врачам, и пациентам, – отмечает народный депутат.