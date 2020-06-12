Всего за одну неделю можно избавиться от пристрастия к сладкому. По крайней мере, так утверждает шведский диетолог Фредрик Паулун.

Он предупреждает, что первые дни будет сложно, но если это пережить, с диабетом будет легче бороться. Секреты раскрыл, пишет издание Expressen.Для того, чтобы руки сами не тянулись к чему-то перенасыщенному глюкозой, специалист посоветовал отвлечь себя. Например, заняться спортом — благодаря физической активности организм человека вырабатывает дофамин, эндорфины и серотонин. Как раз их мы и пытаемся получить посредством употребления в пищу сладкого.Второй способ — избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому, заедая свои проблемы. Еще один секрет — найти новые удовольствия: приятная ванна, музыка, фильмы или еще что-нибудь, что доставляет удовольствие не меньше, чем сладости.Диетолог также советует высыпаться, пить больше воды и увеличить употребление пищи, богатой белками.