Злоумышленником оказался 32-летний житель Балаклейского района.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, сообщение о преступлении поступило в полицию от местной жительницы. Как выяснилось, ночью в дом к потерпевшей, где также находилась ее 7-летняя дочь, проник неизвестный и с применением насилия завладел двумя мобильными телефонами и деньгами.

Получив приметы нападавшего, оперативники уже через час задержали подозреваемого 32-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Он планировал перепродать похищенное имущество и полученные незаконным путем деньги потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается.