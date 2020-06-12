Работники КП «Харьковские тепловые сети» выполняют замену магистрального трубопровода на ул. Ивана Камышева.

Рабочие уже заменили около 800 м теплоносителя. Как сообщил главный инженер Московского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Антон Ищенко, решение по реконструкции этой магистрали было принято из-за большого количества дефектов, которые там возникали в последнее время. Материалы для проведения работ были закуплены на средства Всемирного банка, а перекладку тепловики финансируют за собственные средства.Он отметил, что новые трубы изготовлены по инновационным технологиям, более долговечны, менее подвержены коррозии и надежнее удерживают температуру теплоносителя. Сейчас ведется перекладка трубопровода с пенополиуретановой оболочкой диаметром 600 м, срок эксплуатации которого - 50 лет. Работы на ул. Ивана Камышева планируется завершить до конца сентября.Кроме того, бригады Московского филиала проводят капитальный ремонт тепломагистрали на ул. Гвардейцев Широницев, пр. Тракторостроителей и пр. Юбилейном.Как отметил Антон Ищенко, сейчас идет подготовка к отопительному сезону 2020-2021 гг. - рабочие проводят гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей, если необходимо, выполняют их ремонт или замену.- У нас есть 27 адресов, по 11-ти из которых уже работы выполнены. Общая протяженность таких труб - около 4 км, - сообщил главный инженер филиала.